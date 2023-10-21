أصالة تتعثر وتسقط على المسرح بفيديو إنتشر بشكل واسع

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة السورية أصالة حفلاً غنائياً ليلة أمس ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى في المملكة العربية السعودية عام 2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها من الحفل، ظهرت فيه أصالة على المسرح وقد تعثرت ووقعت أرضاً على خشبة المسرح، أثناء محاولتها للوصول إلى أحد معجبيها لتأخذ منه ورد يريد منحها إياها، إلا أن فستانها الطويل عرقلها ليسارع أحد رجال الأمن باتجاهها لمساعدتها على الوقوف.

وأكملت أصالة طريقها نحو الجمهور لأخذ الورود وعادت إلى المسرح بشكل بطيء خشية تكرار السقوط.

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