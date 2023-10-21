ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد مقطع فيديو أليم لطفلة فلسطينية جريحة نتيجة الحرب على غزة، وقد علّقت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "يا عمري انتي يا بنتي، شو وجعكم كبير، كيف بدنا نحكي لكم عن اللي صار بالمستقبل… عن قتل البراءة ولا عن انعدام الإنسانية؟ يا رب يا صغيرتي تنسي الشي يلي شفتيه وعشتيه وشفناه بعيونك".
وتابعت ديانا حداد: "الله يكون معكم ومن سواه يكون بجانبكم".
وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل و تعاطف الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يدمي القلوب لهذه الطفلة..وهكذا علّقت ديانا حداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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