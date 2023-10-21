ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة السورية المقيمة في مصر كندة علوش أنظار الجمهور بتعليق إنساني للغاية حول مأساة أطفال غزة وسوريا.

وكتبت كندة علوشعبر حسابها الخاص: "المشهد الوحيد الذي يطمئن قلبي ويخفف من ألمه العميق عندما أتخيله، جنة يلهو فيها أطفال فلسطين مع أطفال سوريا. ألوان زاهية تمحو من رأسهم صور الدمار، ضحكات وأصوات موسيقى وعصافير تنسيهم أصوات القصف، ألعاب ومأكولات شهية حُرموا منها باكراً.. سعادة وحب ودفىء لا يعكر صفوه خوف ولا ألم ولا رائحة موت".

وختمت كلامها بالقول: "نوم هنيء يصحون منه على بهجة ونور أبدي".

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ملفت من كندة علوش حول أطفال غزة.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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