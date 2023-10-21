فنانة سعودية تُصاب بإلتهاب حاد في الكبد

ميرنا وليد - بيروت - تردد أخبار تفيد إصابة الفنانة السعودية زينة عماد بإلتهاب حاد في الكبد، الأمر الذي شكّل ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي وأقلق الجمهور على صحتها، وتلقّت زينة عدد كبير من الرسائل التي تمنّت لها الشفاء العاجل، في حين اعتبر البعض انها إشاعة لا أكثر.



الجدير ذكره ان في رصيد زينة عماد عدد من الأغاني نذكرها منها: " الوردة البيضا"، وهي أولى الأغاني التي قدمتها زينة عماد باللهجة المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع موسيقي محمد نجم، ولاقت نجاحا لافتا.