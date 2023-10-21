شكرا لقرائتكم خبر عن فايدة كامل.. غنت لكل الأوطان العربية ودخلت "جينيس" بالسياسة.. اليوم ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة فايدة كامل يوم 21 أكتوبر عام 2011 عن عمر اقترب من الـ (79 سنة)، واليوم يمر 12 عامًا علي رحيلها بعد رحلة فنية وسياسية ثرية في المجالين، فالراحلة كانت أقدم نائبة برلمانية في العالم، ودخلت موسوعة " جينيس " للأرقام القياسية لذلك السبب، فقد أصبحت نائبة فى مجلس الشعب لعدة دورات عن دائرة الخليفة، واستمرت عضويتها ما يقرب من 34 عاما بدأت عام 1971 حتى عام 2005.

فايدة كامل لها باع كبير في الغناء للأوطان العربية فقد شدت فى نشيد الوطن الأكبر عام 1960، وغنت مع عبدالحليم حافظ وصباح ووردة الجزائرية وشادية ونجاة الصغيرة، وأثناء العدوان الثلاثى علي مصر قدمت أغنيتها الشهيرة "دع سمائى فسمائى محرقة.. دع قناتى فمياهى مغرقة.. هذه أرضى أنا وأبى ضحى هنا.. وأبى قال لنا.. مزقوا أعداءنا.. دع سمائى"، لدرجة أن قائد جيوش الاحتلال قال أنه سيرسل 21 طائرة لإسكات صوت فايدة كامل بضرب محطة الإذاعة فى أبى زعبل، وقال أيدن رئيس الوزراء "اسكتوا هذا الصوت اللعين".

من أغنيتها الوطنية أيضًا: عاد السلام يا نيل بعد الكفاح المرير، الجنة هي بلادى، فات الكتير يا بلدنا مبقاش إلا القليل، ع الوحدة إن شاء الله، راية العرب، نشيد الصحافة، يا سادات، اجرى وسيل يا نيل، ولم تكتفى بأداء الأغاني الوطنية لمصر بل ألهبت حماس الأمة العربية بأغانيها الحماسية ومنها "على بغداد ودينا"، و"شعب العراق"، و "مزيانة يا مغرب"، و"الشمس طالعة على اليمن بالخير".

شاركت الفنانة والسياسية فايدة كامل في 5 أفلام سينمائية بدأتها بفيلم "سكة السلامة" عام 1948 إخراج كمال الشيخ، ثم "على قد لحافك " ، "أنا وأنت"، "أرض السلام"، "أسرار الناس".