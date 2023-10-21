مالوما يفجّر مفاجأته على المسرح أمام الجمهور… هذا ما ينتظره قريبًا

“أعشق القيام بجولات فنيّة، لكنني أرغب بالتطوّر أيضًا كأيّ كائن بشري وليس على صعيد الغناء فقط”، هذا ما صرّح به النجم الكولومبي مالوما وهو ينتقل الى مرحلة جديدة في حياته الخاصة، مع اقترابه من ان يصبح أبًا للمرة الأولى.

وكان مالوما (٢٩ عامًا) قد فاجأ جمهوره في حفله الفنيّ في ولاية واشنطن ليل الخميس الفائت بالإعلان عن انتظار مولوده الأوّل من صديقته سوزانا غوميز، وذلك عندما قام بعرض الكليب الخاص بأغنيته الجديدة “Procura” مباشرة خلال الحفل، جالسًا من بعيد يشارك الحضور صدمة المشاهدة، وإذ بالكليب يستعرض مشاهد من حمل صديقته ومن علاقته العاطفية بها، وزيارتهما الى الطبيب حيث خضعت لفحص الموجات فوق الصوتية الذي سمح لهما برؤية الطفل الصغير القادم الى الحياة، ومشاركة أفراد أسرتيهما الخبر السار، تبع ذلك كلّه حفل اعلان جنس المولود الذي خيّم عليه الديكور الزهري اللون، وحضره الأهل والأصدقاء حيث تمّ الكشف عن هوية الجنين من خلال قلادة ارتدتها سوزانا وحملت عبارة باريس، وهو الإسم الذي سيطلق على طفلة الثنائي التي ستبصر النور قريبًا.

ولاحقًا عبّر مالوما عن سعادته بأبوّته القادمة لموقع NPR ، كاشفًا عن ان طفلته القادمة باريس التي تنمو في أحشاء والدتها قد منحته أسبابًا عديدة ليستمرّ في أحلامه بعد ان أصبحت كلّ شيء في حياته في الوقت الراهن.