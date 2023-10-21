ميرنا وليد - بيروت - شاركت وصيفة ملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة بالغة الأناقة، وتألقت باللون الأسود.

وإرتدت مايا أبو الحسن فستاناً باللون الأسود ضيقر ومتوسط الطول وبقصة الـ Off Shoulder.

من الناحية الجمالية، تركت شعرها الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج قوي يليق بجمالها.

وتشارك مايا أبو الحسن في البرنامج الصباحي Morning Talk ويعرض يومياً من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثانية عشرة ظهراً.

يذكر أن البرنامج يقدمه عدد من الإعلاميين، إلى جانب إيليو شماس، منهم ساندرا أيوب، أنيتا سليمان، بيرلا النجار التي انضمت مؤخراً الى مقدمي البرنامج الأساسيين، رهف عبدالله ومايا أبو الحسن وجورج يونس.

كانت هذه تفاصيل خبر مايا أبو الحسن بالغة الأناقة بأحدث إطلالاتها.. وهكذا بدت باللون الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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