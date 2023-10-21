تألقي هذا الموسم الخريفي بهذا اللون المدهش.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حتى تحافظي على أناقتك بهذا الموسم، لا بد من أن تلجأي للظهور بهذا اللون الناري والجريء، وأن تنسيقه بعدة طرق.



وكشفت دور الأزياء المختلفة في أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2024/2023، ويبدو أنها كلها متوجهة لإعتماد اللون الأحمر والأرجواني.

ويرمز الليون الأحمر إلى العاطفة والطاقة والجرأة، وهو من أبرز الألوان المتوقع انتشارها خلال موسم خريف/ شتاء 2024/2023.

أما اللون الأرجواني فهو من الألوان المشرقة والنابضة للحياة، والذى يعتبر من الألوان المفضلة للكثيرات من النساءظن ومن المتوقع انتشاره بشكل واسع موسمي الخريف والشتاء، سواء على هيئة قماش مخملي أو بنطلون.