خاص بالفيديو- جاد أبو علي: "مسيطرين على الوضع والله يسامحهن" وهذا ما كشفه عن عمله المقبل

ميرنا وليد - بيروت - جاد أبو علي ممثل لبناني أثبت جدارته في التمثيل من خلال عدّة أعمال شارك فيها ونال اشادات على أدائه المميز وقدرته على إقناع الجمهور بالشخصية التي يقدمها بأي عمل تمثيلي، نذكر من أبرز أعماله "عروس بيروت" الذي حقق نسب مشاهدة عالية في العالم العربي، وهو نسخة معرّبة من المسلسل التركي "عروس إسطنبول" الذي ايضا حقق نجاحا باهرا في تركيا.



جاد أبو علي شارك مؤخرا في فيلم "حسن المصري"، موقع "الفن" تواجد في عرضه الأول في لبنان، وأجرينا لقاء مع جاد أبو علي تحدثنا فيه عن العمل ومواضيع شيّقة اخرى.