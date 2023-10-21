ميرنا وليد - بيروت - جاد أبو علي ممثل لبناني أثبت جدارته في التمثيل من خلال عدّة أعمال شارك فيها ونال اشادات على أدائه المميز وقدرته على إقناع الجمهور بالشخصية التي يقدمها بأي عمل تمثيلي، نذكر من أبرز أعماله "عروس بيروت" الذي حقق نسب مشاهدة عالية في العالم العربي، وهو نسخة معرّبة من المسلسل التركي "عروس إسطنبول" الذي ايضا حقق نجاحا باهرا في تركيا.
جاد أبو علي شارك مؤخرا في فيلم "حسن المصري"، موقع "الفن" تواجد في عرضه الأول في لبنان، وأجرينا لقاء مع جاد أبو علي تحدثنا فيه عن العمل ومواضيع شيّقة اخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جاد أبو علي: "مسيطرين على الوضع والله يسامحهن" وهذا ما كشفه عن عمله المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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