ميرهان حسين تعلّق: "شياطين معندهمش قلب ولا دين"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة المصرية ميرهان حسين على فيديو أليم لأهل يبحثون عن طفلهم قائلين: "يوسف شعره كيرلي أبيضاني وحلو"، الا انه للأسف كان قد توفي.



وقالت ميرهان حسين على حسابها الخاص: "اومال يعني ايه حقوق الإنسان ؟؟؟؟؟يعني ايه الوجع ده كله؟ يعني ايه القهر ده؟ يعني ايه الرعب و الحزن و الدموع والانين و إبادة الناس من ناس زيهم لأ مش زيهم دول شياطين معندهمش قلب ولا دين ولا ملة ربنا ينتقم منهم ربنا يخسف بيهم الأرض يارب رحمتك يارحمن يا رحيم عدلك يا حكم يا عدل انتقامك يا منتقم يا جبار من لهم سواك يا الله؟".