خاص لـ "الخليج 365" .. محسن محي الدين ينضم لـ "ميناتل"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد النجم القديرمحسن محي الدين، على بطولة فيلم "ميناتل"والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من المقرر بدأ التصويرقريبًا.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم أن تم التعاقد مع كل من الفنانة سلوي عثمان، عبد العزيز مخيون، أحمد سلامة، ياسر على ماهر، ليلي عز العرب، علا رامي، طارق النهري، جميل برسوم.

فيلم ميناتل من أخراج أحمد صالح الكيلاني ومن تأليف ورشة نهاوند محمد عزب ومحمود عياد ورايح النعيمي ، ومن المقرر عرضه عام 2024 .

ويذكر أن أخر اعمال محسن محي الدين هو مسلسل طير بينا قلبي ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني .

وكانت يدور أحداث مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" وأداروها بأنفسهم، بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في إطار اجتماعي لايت كوميدي.

وشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" ريم مصطفى ، محسن محي الدين ، بسمة ، سلوي عثمان ، هاله فاخر ، احمد صيام ، ماجده منير ، حازم سمير ، نور محمود ، اسماعيل فرغلي ، عمرو عبدالعزيز ، ابرام سمير ، ليلي حسين ،، الطفلة ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ،وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي".