روى الفنان عبدالله السدحان قصة قديمة حدثت لأطفاله بعد خروجهم من درس تحفيظ القرآن بأحد المساجد القريبة من منزله.
وقال السدحان إن مجموعة من أبنائه كانوا يذهبون إلى درس تحفيظ القرآن في مسجد قريب من المنزل في مرحلة صعبة من حياتهم.
وأضاف أنه عندما خرج من باب المنزل رأيهم قادمين ماسكين أوراق النخيل وراكبين عليها كأنها خيول، ومعهم عصا كأنها سيوف. مروا من أمامه دون أن ينتبهوا إليه، وهم يرددون “الله أكبر.. الله أكبر” في مشهد يشبه المعركة.
وأكمل السدحان أن الأبناء كانوا يحملون أوراق النخيل ويصيحون “الله أكبر”، فأمسكهم وسألهم: “تحاربون من؟”.
وأشار في آخر حديثه إلى أن ما حدث كان في مرحلة سابقة وانتهت، مبينا أنه قام بمعاقبة أبنائه جسديا داخل المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: السدحان يروي قصة قديمة حدثت مع أبنائه بعد عودتهم من درس تحفيظ القرآن في مسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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