ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على موت الأطفال في قطاع غزة، بالقصف الإسرائيلي على فلسطين.

وكتبت ماغي بو غصن عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقال بحديث مؤثر للغاية: "الاطفال بس ينتقلوا على السماء ما بيتعذبوا لانن ملائكة. بيجوا اصدقائن الملائكة بياخدوهن لمطرح احلى… عند رب العالمين الرحوم الرؤوف. نحنا يلي منبقى عم نتعذب والقلب بيبكي دم الحمدلله على نعمة عدالة السماء لان الارض مليانة شياطين".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع حديث ماغي هذا معبرين عن دعمهم لحديثها ومثنيين على إنسانيتها.

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن بتعليق مؤثر عن أطفال فلسطين.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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