بالصور- من داخل السيارة.. دنيا بطمة ترقص على أنغام الموسيقى بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الجمهور من داخل السيارة بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت دنيا وهي ترقص وتغني داخل السيارة أثناء القيادة، و ظهرت بلوك انيق إرتدت فيه كروب توب باللون الزهري مورد ذات أكمام طويلة مع تنورة قصيرة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت دنيا قد شاركت الجمهور مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت فيها بشكل واضح عن وجه إبنتها الصغرى ليلي روز، وهي إلى جانب شقيقتها غزل، وذلك بالرغم من تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك لها، في حال كشفت عن وجهها مرة أخرى، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.



