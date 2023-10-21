شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع بعد دخول الشاحنات من معبر رفح: فلسطين في القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة ببداية دخول الشاحنات التي تحمل مواد طبية وإغاثية من خلال معبر رفح، تمهيدًا لوصولها إلى قطاع غزة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث كتبت حنان مطاوع: "الشاحنات ابتدت تدخل معبر رفح، ألف حمد وشكر، فلسطين في القلب".



حنان مطاوع عن دخول الشاحنات

يذكر أن حنان مطاوع تقوم ببطولة مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعرض حاليا على شاشة dmc، حيث حقق الحلقات الأولى من العمل نجاحا كبيرا، ويشاركها بطولته كل من: ، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.