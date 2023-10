شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال ميريل ستريب عن دون جومر بعد 45 عامًا من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لموقع الديلى ميل انفصال الممثلة العالمية ميريل ستريب عن زوجها دون جومر بعد 45 عامًا من الزواج حيث كشفا عن أنهما منفصلان طوال الستة أعوام الماضية، إلا أنهما لم يفضلا إظهار ذلك للعلن من وقتها، لكنهما أكدا أنهما "سيهتمان دائمًا" ببعضهما البعض ولن تتغير طريقة مودتهما سويًا.



من ناحية أخرى سبق وانضمت الممثلة العالمية ميريل ستريب إلى فريق عمل الموسم الثالث من سلسلة "Only Murders in the Building" الذى يطرح على شبكة Hulu، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم تعلن الجهة المنتجة عن ظهور ستريب بـ دور رئيسي أو كضيفة شرف في السلسلة، كما لم تكشف الشبكة عن موعد محدد لـ طرح حلقات الموسم الجديد.

وذلك بعد طرح حلقات الموسم الثانى من مسلسل Only Murders in the Building في 28 يونيو من العام الماضى 2022، على شبكة Hulu وتكون من 10 حلقات وصلت مدتها إلى 30 دقيقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول الذي عرض في أغسطس من عام 2021، من بطولة مارتن شورت وسيلينا جوميز.



ودار الموسم الثانى من مسلسل Only Murders in the Building بعد الوفاة المروعة لرئيس مجلس إدارة شركة أركونيا، باني فولجر، وبالتالي يتسابق تشارلز وأوليفر ومابيل للكشف عن قاتلها، ومع ذلك، تنشأ ثلاثة تعقيدات مؤسفة بين الثلاث متورطون علنًا في جريمة القتل، وهم الآن موضوع بودكاست منافس، وعليهم التعامل مع مجموعة من الجيران في نيويورك الذين يعتقدون جميعًا أنهم ارتكبوا جريمة قتل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".