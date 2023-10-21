ديانا حداد تُعلق على مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية جريحة

نشرت الفنانة ديانا حداد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر لطفلة فلسطينية مصابة بجروح نتيجة الحرب على غزة.

وعلقت ديانا حداد على الفيديو : "يا عمري انتي يا بنتي، شو وجعكم كبير… كيف بدنا نحكي لكم عن اللي صار بالمستقبل… عن قتل البراءة ولا عن انعدام الإنسانية؟ يا رب يا صغيرتي تنسي الشي يلي شفتيه وعشتيه وشفناه بعيونك… الله يكون معكم ومن سواه يكون بجانبكم.

ديانا حداد

قدمت ديانا حداد العديد من الألبومات الفنية حيث كونت أرشيف وعدد من الأغان الخاصة وألبومات الحفلات وغير ذلك، بدأت ديانا مشوارها في أواخر عام 1995 مع ألبومها الأول ساكن الذي قيل إنه بيع منه ما يقارب من مائتا ألف نسخة.



وطرحت ديانا أغنية “عنيدة” بعد ذلك في ألبومها الثاني أهل العشق عام 1997 وهو الألبوم الذي حقق نجاح ونستطيع القول إنه ” ثبت نجاح ديانا.

في الربع الأخير من نفس العام أطلقت ديانا ألبومها الثالث أمانيه الذي حقق أعلى الإرادات مع وجود العديد من الألبومات الناجحة وقتها باع ملايين النسخ حول العالم وهي الأغنية التي انتشرت عالمياً وليس عربياً فقط ونظراً لنجاحه التقت ديانا بسلفستر ستالون الذي أعجب بغنائها وخاصة بأغنية أمانيه

طرحت ديانا في أواخر 1998 ألبومها ” يا مايا .. يا مايا “ الذي تزامن مع وفاة والدتها منى مما أدى إلى توقف ديانا عن إحياء الحفلات لبعض الوقت

في نفس العام بموسم الصيف طرحت ديانا أغنية ” شاطر “ وهي الأغنية التي تصدرت سوق الكاسيت بالعالم العربي وصورت هذه الاغنية في جبل علي بالقرب من دبي

وفي عام 2000 أصدرت البوم “ جرح الحبيب وفي صيف 2001 ألبوم ” أخبار الحلوة ”.

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