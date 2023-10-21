الفنان أحمد فهمي يُعلن عن مبادرة للتبرع لشعب فلسطين

أعلن الفنان أحمد فهمي عن إطلاق مبادرة من أجل التبرع لصالح أهل غزة و أعرب عن استيائه عن تفاقم القضية الفلسطينية وما يحدث من قتل وذبح بشكل مستمر على يد الأحتلال الأسرائيلي ذلك من خلال فيديو على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقال أحمد فهمي فى الفيديو ، اللى بيحصل فى فلسطين دا حرب ومذبحة جامعية كل دقيقة بتمر ناس كتير جدًا بتموت من جميع الفئات وللأسف الأعلام الغربي بيضلل الحقيقة و بيعكسها ، دورنا أن إحنا نتكلم ونوضح دا بالإضافة أن إحنا دورنا نجمع تبرعات على قد ما نقدر ، وسأبدء بحملة الهلال الأحمر وسأسمي مجموعة من زملائي شخصيات مؤثرة، سيتحدثون ويتبرعون، كما سيدعون 5 من زملائهم أيضًا للتبرع، سأبدأ بعمرو يوسف ومصطفى خاطر، وحازم إمام، وحسام غالي، وحازم إمام.

وقد كتب احمد فهمى فى تغريدة له عبر حسابه بموقع "x": "اقل حاجة نقدر نعملها اننا ندعم اخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع للهلال الاحمر المصري الي بيوصل المساعدات لاخوتنا هناك علي رقم الحساب المكتوب تحت يارب ثبتهم يارب .

وتابع "رقم حساب جمعية الهلال الأحمر في بنك التجاري الدولي cib بالجنيه المصري: 100035211157

سفاح الجيزة:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي هو مسلسل سفاح الجيزة الذى عرض على منصة شاهد , خلال الفترة الماضية وهو مستوحي من أحداث حقيقة لسفاح يدعي قذافي فراج تداول أخباره العديد من المصادر الإعلامية ووسائل الإعلام ، بينما اخذها القائمون على العمل مدخلا فقط مع بناء خطوط درامية جديدة علي الحدث الاصلي.

وهو من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف إنجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، ومن تأليف محمد صلاح العزب.

و في السينما كان آخر أعمال أحمد فهمي هو فيلم مستر إكس، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث ضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، هنا الزاهد، محمد أنور، باسم سمره، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

قد يهمك أيضا:

إيرادات "مستر إكس" تقترب من 243 مليون جنيه في السعودية خلال 12أسبوع عرض

عمرو أديب يكشف فارق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي