محمد رياض يؤكد أن أن المسرح المصري به مواهب كبيرة جداً

القاهرة - الخليج 365
حكى الفنان محمد رياض عن دروسه المستفادة من توليه رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية وقال في تصريحات تأكدت أن المسرح المصري بخير وبه مواهب كبيرة جدا، ومن خلال العروض التي رأيتها تأكدت ان هذا المهرجان له اهمية كبيرة في الوطن العربي وعلينا الاهتمام بالمسرح لأنه يعطي فرصة كبيرة للشباب أن يمارسوا حبهم للفن سواء كان هاوي او محترف.
كشف الفنان محمد رياض عن سبي غيابة عن السينما خلال السنوات الماضية وقال في تصريحات قريبا جدا هناك أعمال معروضة على وأدرسها، الدراما أخذتني كثيرا، وكان يعرض على كل عام أفلام ولكن أنا أريد عمل أحبه وله قيمة لأن الفيلم وثيقة وتاريخ كبير للفنان، وأنا راض عن تجربتي في السينما أنتجت أيضا لذلك العودة يجب أن تكون قوية جدا، وأفكر في إنتاج عمل الفترة القادمة.
وكان قد استعاد الفنان محمد رياض ذكريات نصر حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الـ 50، مؤكدا أن هذا أهم انتصار في حياتنا بالعصر الحديث.
وقال في تصريحات استطعنا أن نستعيد أرضنا وكرامتنا بكل بسالة، كما أن الفن كان متواجدا بقوة في تلك الفترة وله دور فعال، فالفن جسد الحرب من خلال الافلام والاغاني في فترة الحرب وما بعدها.
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