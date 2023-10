قبل عرض 5 The Crown.. وفاة الممثلة هايدن جوين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُوفيت الممثلة البريطانية هايدن جوين، المعروفة بأدائها في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل Drop the Dead Donkey،Peak Practice،Merseybeat، وThe Windsors عن عمرٍ ينهاز 66 عاماً، وذلك بعد تشخيص إصابتها مؤخراً بالسرطان، حسبما أكد وكيلها الإعلامي.

وجاء في بيان صادرٍ عنه: “ببالغ الحزن نشارككم أنه بعد تشخيص إصابتها بالسرطان مؤخراً، تُوفيت نجمة المسرح والشاشة هايدن جوين في المستشفى في الساعات الأولى من يوم الجمعة 20 أكتوبر، محاطة بوالدتها والأبناء الأحباء والعائلة والأصدقاء المقربين”. وأضاف: “نود أن نشكر الموظفين والفرق في مستشفيات رويال مارسدن وبرومبتون على رعايتهم الرائعة خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

منذ إعلان خبر وفاة هايدن جوين، تدفقت التكريمات لها والإشادة بها. وكانت من أبرز الذين نعوا الفنانة الراحلة هي النجمة هيلين ميرين، حيث توجهت لموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الخاص بها وشاركت صورة لجوين، وكتبت في تعليقها: “كانت هايدن شخصية ممتعة، وممثلة بارعة ومتفانية. لقد كان من دواعي سروري أن أشاركها المسرح، في مسرحية The Audience، حيث رقصنا رقصة رقيقة معاً. لقد كانت مضحكة وجادة في نفس الوقت، وكانت بمثابة توازن رائع تجسده حياتها المهنية بأكملها. وسوف نفتقدها كثيراً”.

وقال الممثل صامويل ويست: “هذه خسارة فادحة. واحدة من الأجمل والأفضل”. ووصفها الكاتب جاك ثورن بأنها “مؤدية رائعة”، مضيفاً أنها كانت “ألطف وأجمل روح”. ووصفت النجمة الموسيقية ومقدمة البرامج الإذاعية إيلين بيغ، جوين موهوبة جداً، مضيفة أنها تعرف الممثلة منذ 30 عاماً. وقالت: “سيكون هناك نجم ساطع في السماء الليلة. ارقدِي بسلام عزيزتي هايدن”.

قامت الممثلة المولودة في ساسكس عام 1957، بتدريس اللغة الإنجليزية في إيطاليا قبل أن تحظى في أواخر الثمانينيات بفرصة العمل في مسلسل Nice Work. ثم ظهرت في عروض بريطانية أخرى، بما في ذلك Peak Practice وRome. تم ترشيحها لجائزة BAFTA TV لعام 1992 لأفضل أداء ترفيهي خفيف عن المسلسل الكوميدي Drop the Dead Donkey.

في الآونة الأخيرة، قامت بدور الملكة كاميلا في مسلسل The Windsors، هذا بالإضافة لمشاركتها في الموسم الخامس من مسلسل The Crown.

بالإضافة لكونها ممثلة تلفزيونية ناجحة، لدى جوين أيضاً تاريخ مهني مسرحي ناجح، حيث لعبت دور رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر على خشبة المسرح في The Audience، ولعبت دور البطولة في العروض المسرحية لـHedda Gabler وWay of the World. حصلت على ترشيحات لجائزة توني وأوليفير لتصويرها معلمة الرقص السيدة ويلكنسون في مسرحية Billy Elliot الموسيقية، وفازت بجائزة Drama Desk لعام 2009 لأفضل ممثلة مميزة في المسرحية الموسيقية. كما تلقت أيضاً ترشيحات أوليفير لعملها في City of Angels، Women on the Verge of a Nervous Breakdown، وThe Threepenny Opera.