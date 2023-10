بينك تضطر لإيقاف جولتها الغنائية لأجل غير مسمى.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قامت المغنية الأمريكية بينك Pink بإيقاف مواعيد جولتها الغنائية الصيفية الحالية Summer Carnival Tour – التي بدأت في 7 يونيو 2023- حيث قامت بإلغاء المواعيد المقررة في فانكوفر الكندية، على أن تقوم بإعادة جدولة العروض لاحقاً. وأوضحت مغنية Just Give Me a Reason، البالغة من العمر 44 عاماً، لمعجبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن السبب وراء إيقاف عملها مؤقتاً هو عدوى في الجهاز التنفسي، الأمر الذي دفعها لإعطاء الأولوية لصحتها.

وكتبت على موقع X، المعروف سابقاً باسم تويتر وإنستغرام: “تم تأجيل عروض فانكوفر. أرسل للجميع الكثير من الحب واعتذاري الصادق”. وفي صورة مرفقة، أوضحت بينك أنها بموجب أوامر الطبيب لن تكون قادرة على الأداء في عروض فانكوفر يومي الجمعة والسبت.

وأكدت المغنية أن شركة الترفيه الأمريكية Live Nation- التي تقوم بترويج وتشغيل وإدارة مبيعات التذاكر- تعمل على مواعيد جديدة لإعادة جدولة العروض، وهي تتطلع إلى أن تتمكن من الصعود إلى المسرح مرة أخرى.

واضطرت بينك لإعادة جدولة مواعيد جولتها الموسيقية وذلك منذ انطلاقها في شهر يونيو الماضي. فهذه الأخبار تأتي بعد أيام قليلة من إعلان الفائزة بجائزة غرامي أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الحفل في واشنطن بسبب “مشكلات طبية عائلية” تتطلب اهتماماً فورياً، حيث كتبت مغنية What About Us في بيان على إنستغرام يوم الإثنين الماضي: “تم تأجيل عروض مدينة تاكوما”. وأضافت: “يؤسفني جداً إبلاغ حاملي تذاكر تاكوما أنه سيتم تأجيل العرضين في 17 و18 أكتوبر. تعمل شركة Live Nation على تحديد مواعيد مستقبلية لإعادة الجدولة”.

وفي أواخر سبتمبر، قامت المغنية بتحديث معجبيها في تكساس بشأن المزيد من الظروف غير المتوقعة، التي أثرت على حالتها الصحية وعدم قدرتها على الأداء في دالاس، حيث قالت: “مرحباً جميعاً. أنا آسفة جداً لإبلاغكم بأنني أصبت بالتهاب شديد في الجيوب الأنفية، وقد نصحني الطبيب بعدم أداء هذه الليلة. أشعر بخيبة أمل لذلك. أنتم تعلمون أنني أفعل كل ما في وسعي حتى لا يفوتني أي عرض أبداً”. وقالت في التسمية التوضيحية: “سيتم تأجيل عرض الليلة إلى 26 نوفمبر 2023. أرسل الكثير من الحب وأخلص الاعتذارات”.

على الرغم من بعض الإلغاءات الضرورية، فقد شهدت جولة بينك العديد من اللحظات التي لا تُنسى. ففي هذا الصيف، تحديداً في شهر أغسطس، في الولايات المتحدة، صنعت مغنية Just Like Fire التاريخ. قالت بينك على إنستغرام: “لقد قيل لي للتو إنني أول امرأة تتصدر ملعباً في ولاية ويسكونسن، وأننا حطمنا الرقم القياسي للحضور”.

وفي شهر يونيو، انضمت إليها على المسرح ابنتها ويلو، 12 عاماً، والتي تشاركها مع زوجها كاري هارت.

جديراً بالذكر أن جولة The Summer Carnival للمغنية الأمريكية بينك هي الجولة الموسيقية الثامنة. بدأت الجولة في 7 يونيو 2023، في ملعب جامعة بولتون في بولتون، إنجلترا، وستنتهي في ملعب كوينزلاند كونتري بانك في 23 مارس 2024، في تاونسفيل، أستراليا، وستنتهي في أمريكا الشمالية في نوفمبر بالتوقف في أرلينغتون، تكساس.