كيم كارداشيان تفجّر مفاجأة.. أرادوا أن تحلّ مكان فيكتوريا بيكهام في جولة Spice Girls

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت كيم كارداشيان إنها طُلب منها سابقاً أن تقوم بتعويض مكان فيكتوريا بيكهام في جولة فرقة السبايس غيرلز Spice Girls.

وفي حلقة برنامج The Kardashians، كشفت النجمة البالغة من العمر 42 عامًا كيف طلبت منها عضوة الفرقة، ميل سي، مساعدتها بعد أن استرجعت كيف أدت دور “بوش” ( لقب ميل سي) في عرض مواهب سابق.

وقالت كيم لمجموعة من الأصدقاء أثناء حضورها لمباراة كرة القدم مع أطفالهم في لندن، بمن في ذلك ابنتها نورث التي تبلغ من العمر 10 سنوات: “طُلب مني أن أكون جزءًا من الفريق. ميل سي طلبت ذلك”.

وأضافت :”هل يمكنكم تخيل ذلك؟ نورث قالت لي افعليها يا أمي!”.

وتابعت : “أصدرت سبورتي سبايس كتابًا وقامت بتوقيعه بالداخل، ثم أرسلته لي، وكتبت لي أنهن في صدد القيام بجولة وأنهن بحاجة إلى “بوش”، وسأكون “بوش”..

ومن ثم قالت :”متأكدة بأنها كانت تمزح، لكن عندما كنت في المدرسة الثانوية، هل كنت أتخيل أن هذا الشيء ممكن أن يحصل؟، كنت مجرد فتاة تحب فرقة السبايس غيرلز والآن يطلبون مني؟”.

في سياق منفصل، تحدثت كيم كارداشيان في أحدث ظهور لها في برنامج تلفزيون الواقع الخاص بعائلة كارداشيان عن الصعوبات التي تواجهها في تربية أولادها، وأنها لا تستطيع أن تكون صارمة معهم أو حتى قاسية.

وعبرت النجمة عن خوفها من تأثير ذلك فيهم، خاصة بغياب والدهم كانيي ويست وأن عائلتها أيضاً بمعظمها إناث، وعلى وجه الخصوص فإن مخاوفها تتركز على ابنها ساينت البالغ من العمر 7 أعوام.

وعليه قررت الاستعانة بمربٍّ ذكر ليمضي معه الوقت ويرافقه إلى المدرسة وفي نشاطاته الأخرى ويكون له تأثير فيه، وكانت تخشى من ردة فعل طليقها الذي فاجأها بتقبل الأمر.

وقالت النجمة إنه عندما قابل المربي وهو يعيد الأولاد إلى المنزل قام كانيي بتقديم نفسه له، وشاركه في لعبة كرة السلة مع ابنه ساينت. وكان لطيفًا جداً.

كما عبَّر له عن قواعد يرغب في تطبيقها في التعامل مع ابنه، وهذا اللقاء جعل كيم تشعر بالارتياح والتقدير تجاه كانيي على كيفية تعامله مع الوضع.