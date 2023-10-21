مات دالاس اشتهر بهذا الدور.. وأعلن عن هذا الأمر الغريب في عام 2013

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد ماثيو جوزيف (مات دالاس) وهو من مواليد 21 تشرين الاول 1982 هو ممثل أميركي، وهو من أصول ألمانية وإنجليزية واسكتلندية وويلزية وهولندية بعيدة، اشتهر بلعب دور الشخصية الرئيسية في سلسلة عائلة ABC كايل إكس واي.

ولد دالاس في فينيكس، أريزونا، وحضر مدرسة أريزونا للفنون. لديه شقيقان أصغر منه وأخت أصغر منه. أصبح مهتمًا بالتمثيل في سن الثانية عشرة، عندما اصطحبته جدته إلى إنتاج مسرحية The Ugly Duckling.

في حزيران 2013، خرج دالاس علنًا عن صمته لأول مرة بينما أعلن في الوقت نفسه خطوبته على الموسيقي بلو هاميلتون من خلال تغريدة الأخبار على حسابه الخاص.

وأمضى خمس سنوات في مجال عرض الأزياء قبل أن يحصل على استراحة كبيرة مثل كايل من كايل إكس واي (2006).