هدير عبد الناصر ترغب بتبني طفلة فلسطينية تعرض منزلها للقصف !

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت الممثلة المصرية هدير عبد الناصر، على حسابها عن استعدادها لتبني و التكفل بطفلة فلسطينية عانت خلال قصف قطاع غزة، من قِبل العدوان الإسرائيلي.



و كانت قد نشرت هدير مقطع فيديو، ظهرت فيه طفلة فلسطينية تُعاني من الاختناق بعد تعرض منزلها للقصف، وعلقت قائلة: "عندي استعداد كامل إني آخدها وأتكفل بيها في بيتي من غير ما تتريقوا عليا، لو في إمكانيه لده أنا مستعدة، ده أنا أتمنى آخدهم كلهم بس إزاي ده ممكن يحصل؟ إزاي أقدر أوصلها؟.

هدير عبد الناصر هي ممثلة مصرية مواليد مدينة الجيزة درست في التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة بدات مشوارها على المسرح فازت بجائزة أحسن ممثله دور ثاني مناصفه عن دورها في العرض المسرحي الأسانسير شاركت مسلسل لعبة النسيان.