بعد 45 عاماً من الزواج..ميريل ستريب و دون غومر يعلنان طلاقهما ويكشفان هذا السر الغريب

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية ميريل ستريب الجمهور بخبر إنفصالها عن زوجها دون غومر، وذلك بعد 45 عامًا من الزواج.



وفي تقارير خاصة بـ الديلي ميل، كشفت ستريب و غومر عن أنهما كانا منفصلين طوال الستة أعوام الماضية، إلا أنهما فضلا إبقاء الموضوع سراً وعدم إظهاره للعلن، مؤكدين أنهما سيهتمان دائمًا" ببعضهما البعض، بالإضافة إلى عدم تغير طريقة مودتهما سويًا.

وفي وقت سابق، فازت ميريل ستريب الأربعاء بجائزة أميرة أستورياس الإسبانية، على طول مسيرتها التي بدأت قبل خمسين عاماً حيث ادت شخصيات نسائية معقدة ونالت عدة جوائز على ادوارها المختلفة. وأوضحت لجنة التحكيم في بيان أنها منحت الجائزة للممثلة البالغة 73 عاما في فئة الفنون.

واعربت الممثلة العالمية عن اعتزازها لنيلها هذه الجائزة المرموقة من اكثر الدول ثقافة في العالم. وجسدت ستريب ادواراً في افلام تفوق الستين فيلماً ما يجعل منها اسطورة في عالم السينما حول قدرتها على اداء مختلف الادوار من ناجية من معتقل نازي الى ربة منزل.