بالصورة - بالكاجول الرائع..داليدا خليل تتألق بجمالها وتسحر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفناة اللبناينة داليدا خليل على الجمهور بلوك كاجوال رائع في صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت مرتديةً سترة واسعة من الجينز ذات اكمام طويلة وملونة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، ووضعت على وجهها نظارات شمسية لتكمل اللوك.



وفي وقت ساب، شاركت داليدا خليل صورة لها من صنع الذكاء الاصطناعي AI عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت داليدا بالصورة بلوك من التسعينيات، وهي ترتدي تنورة باللون الأحمر مخططة، مع سترة رسمية باللون الأسود، وقبعة على رأسها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

