انفصال نجمة عالميّة عن زوجها يحدث صدمة لدى جمهورها… اليكم التفاصيل

فاجأ خبر اعلان انفصال الممثلة الأميركيّة ميريل ستريب عن زوجها “دون غومر” منذ أكثر من ستّ سنوات جمهور الفنانة ومتابعيها حول العالم، اذ كشفت ستريب عن رغبتها وزوجها بالعيش منفصلَين بعد ٤٥ عامًا من الزواج.

وقد أتى هذا الإعلان من خلال بيان مشترك تلاه متحدّث باسم الزوجَين أكّد انفصالهما منذ أكثر من ستّ سنوات لاختيارهما الحياة المنفصلة مع الإبقاء على علاقة وديّة يسودها التفاهم والاهتمام المتبادل.

وكانت ميريل ستريب (٧٤ عامًا) قد تعرّفت على النحات دون غومر( ٧٦ عامًا) من خلال شقيقها في العام ١٩٧٨، فتوطّدت العلاقة بينهما وقادتهما الى الزواج في العام نفسه، ما أثمر عن ولادة ٤ أبناء، هنري (٤٥ عامًا، يعمل في الفنّ الموسيقي، مامي (٤٠ عامًا)، شاركت في أفلام عديدة بأدوار البطولة مثل Freak Down و Dr Death , Mr Robot وغيرها من الأعمال السينمائية، غريس ( ٣٧ عامًا) ولويزا ( ٣٠ عامًا)، مثلت دور البطولة في مسلسل The Gilded Age.

وقد رافق غومر زوجته، أيقونة هوليوود، في معظم حفلات منحها الجوائز العالمية ، وكان السند الداعم لها طوال مسيرتها الفنيّة، وهي بادلته الإخلاص بشكره على دعمه الدائم لها اثناء فوزها بجائزة الأوسكار العام ٢٠١٢ عندما صرّحت عن تقديرها لكلّ ما فعله في حياتها. واستمرّ الزوجان على هذه الحال الى ان شوهدا معًا للمرة الأخيرة في حفل توزيع الأوسكار في العام ٢٠١٨، حسبما ذكرت الصفحة السادسة التي كشفت عن انفصال الزوجَين.