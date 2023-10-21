عفراء ساراتش اوغلو تُطيح بهاندا أرتشيل… لن تصدقوا الأجر الذي تقاضته

بأجرٍ قياسي، تعاقدت عفراء ساراتش أوغلو، بطلة مسلسل “الطائر الرفراف”، مع ماركة عالمية لمستحضرات التجميل مقابل ٢٠ مليون ليرة تركية ما يعادل ٧٢٠ الف دولار اميركي.

وعبّر جمهور عفراء ساراتش أوغلو، عبر مواقع التواصل عن سعادته، بعد اختيار نجمته الوجه الاعلاني لماركة Elidor للعناية بالبشرة بمبلغ خياليٍ لتطيح بذلك بالممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة “شخص آخر”، التي تعاقدت في الساعات الماضية أيضًا مع ماركة Nocturne لتكون الوجه الاعلاني لهم بمقابل ٨ ملايين ليرة تركية ما يعادل ٢٨٨ الف دولار اميركي.