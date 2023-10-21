هل جاستن تمبرلاك هو أول شخص أقامت معه بريتني سبيرز علاقة؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة العالمية بريتني سبيرز عن أول لقاء جنسي لها وكان الجمهور مهووسًا بعذرية أميرة البوب البالغة من العمر 41 عامًا عندما ظهرت على الساحة في أواخر التسعينيات.

لدرجة أنها سُئلت كثيرًا عن ذلك في مقابلات مختلفة وواجهت ضغوطًا للتأكيد على أنها لم تنام مع أي شخص.

وفي عام 2003، بعد أن أعلن جاستين تمبرلاك أنهما ناما معًا بعد انفصالهما، أكدت بريتني أنهما كانتا على علاقة حميمة وأشارت إلى أنه"الشخص الوحيد" الذي مارست معه الجنس.

ومع ذلك، كشفت بريتني في مذكراتها عن حقيقة متى فقدت عذريتها ولمن، ووفقًا لمقتطف حصلت عليه مجلة Us Weekly، كشفت بريتني أنها كانت طالبة في المدرسة الثانوية عندما فقدت عذريتها أمام لأفضل صديق لأخيها الأكبر برايان.

وكان صديق برايان يبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت وكان طالبًا في المدرسة الثانوية. على الرغم من عدم ذكر اسمه، إلا أن بريتني كانت تواعد رجلاً يدعى دونالد "ريج" جونز في ذلك الوقت. ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو من تشير إليه.