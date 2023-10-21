ميرنا وليد - بيروت - عقدت نجمة "Vampire Diaries"، الفنانة الأميركية كايت غراهام قرانها على حبيبها رجل الأعمال براينت وود في حفل سري في لوس أنجلوس، حيث ارتدى الثنائي ملابس بيضاء متطابقة.

وأقام الزوجان حفلًا قانونيًا في لوس أنجلوس وكان لديهما صديقاً واحداً يشرف على اتحادهم.

ويخططون لإقامة حفل ثانٍ أكبر في العام المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد.

وكانت الممثلة وزوجها، وهو مدرب رئيسي في التنفس ومدرب تحفيزي، من أفضل الأصدقاء لمدة خمس سنوات منذ تأسيس شركتهم الصحية "Modern Nirvana"، مع فرانك إلاريدي.

تأتي أخبار الزفاف بعد أشهر قليلة من انفصال كات عن خطيبها دارين جينيه. كان الزوجان مخطوبين لمدة عام عندما قررا الانفصال. بدأا المواعدة في عام 2017 بعد أن التقيا في موقع تصوير.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - كايت غراهام تختار بدلة مطابقة لزوجها في حفل زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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