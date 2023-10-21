فادي أندراوس يحتفل بعيد ميلاده الـ 42

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل الفنان فادي أندراوس بعيد ميلاده الـ42، وهو فنان وممثل فلسطيني لبناني من أصل فلسطيني، شارك في الجزء الثالث من ستار أكاديمي ممثلاً لفلسطين في كانون الأول/ديسمبر 2005 وبقي حتى الدور نصف النهائي، وهنا بدأت مسيرته في التمثيل والغناء.



تميز بأسلوبه المختلف والخارج عن المألوف، دمج الموسيقى والأداء الغربي مع العربي بأغانيه وأدائه، تميزت أغانيه بمعانيها العميقة وغالباً ما كانت عن الحب، كما وأننا لا يمكننا أن ننسى الأغنية التي حظيت بشعبية كبيرة، وهي "فلسطين و لبنان"، حيث عبر من خلاله عن ولائه وإنتمائه للبلدين، ووجه رسالة للفلسطنيين، معرباً عن وجعه عن عما يصيبهم.

وكما ورسم الفنان الضحكة على أجه العديد من خلال مسلسله "فادي وراضي"، والذي شارك الممثل اللبناني جورج خباز فيه.

نتمنى للفنان عيد ميلاد سعيد، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة الذي يمر بها.