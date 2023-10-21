مظاهرة لممثلين وفنانين مصريين لدعم غزة.. وهذا ما فعله حمو بيكا !

ميرنا وليد - بيروت - استجاب عدد من الفنانين والممثلين المصريين لدعوات التظاهر تضامنا مع غزة أمام منصة النصب التذكاري يوم امس الجمعة 20 تشرين الاول .



|وكان من بين الفنانين والممثلين المتواجدين في الوقفة الاحتجاجية كل من الفنانة رنا سماحة و هايدي موسى والممثل كريم الحسيني وفنان المهرجانات حمو بيكا ومقدمة البرامج غادة فتحي.

وما زالت تتوالى ردود الأفعال على ما يحدث في فلسطين من عدوان اسرائيلي، أودى بحياة الآلاف من الناس بين شباب وفتيات وطفال وعجز، كما يطال القصف مستشفيات وكنائس وجوامع وتصدر الإدانات عن العديد من رؤساء الدول.





