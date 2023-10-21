تراث الصحراء بين الماضي والحاضر ضمن أنشطة قصور الثقافة بمطروح

ياسر رشاد - القاهرة - نظم فرع ثقافة مطروح مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال الأسبوع الماضي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

المحاسب عمرو البسيوني

تراث الصحراء بين الماضي والحاضر

أقام قصر ثقافة مطروح محاضرة بعنوان "تراث الصحراء بين الماضي والحاضر" تحدث خلالها الباحث حمد خالد، عن مظاهر الحياة في صحراء مطروح قديما، وكيف كانت حياة البادية في زمن لم تدخل فية المدنية إلى مطروح. كما تناول تأثير مظاهر المدنية الحديثة على حياة البادية التي كانت تتسم بالبساطة والجمال.

نادي أدب مطروح

من ناحية أخرى شهد نادي أدب مطروح العام برئاسة د. إسلام عبد الرحمن أمسية شعرية، تضمنت مناقشة الأعمال الأدبية للأعضاء والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية.

واستمرارا للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد أقام القصر ورشة تصميم ماسكات للأطفال على شكل علم مصر تدريب الفنانة شيماء الواعي.

ونفذت الفنانة هند عبد الحميد فقرة رسم على الوجه بقصر ثقافة الطفل تضمنت رسم علم مصر، بينما قدم ساهر رزق ورشة حكي ببيت ثقافة الضبعة تحدث خلالها عن التخطيط الجيد لحرب أكتوبر وكيف تمكّن الجيش المصري من إلحاق الهزيمة بالعدو.

وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، قدمت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية، عرضا فنيا على مسرح مديرية الشباب والرياضة، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور البدوي والسيوي منها الفرح، والجاية.

بينما شهدت مدرسة السيدة عائشة الإعدادية للبنات، ورشة لتعليم الرسم بتقنية الظل والنور تدريب الفنانة صحراء وصفي، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم.