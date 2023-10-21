الأسبوع الثقافي بالقليوبية يناقش دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فرع ثقافة القليوبية، عددا من الفعاليات ضمن الأسبوع الثقافي بنادي المرأة بقصر ثقافة بنها، المقام تحت عنوان "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مواجهة الفقر"، وذلك ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

دور الجمعيات الأهلية في رعاية المرأة من خلال الأسر المنتجة

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "دور الجمعيات الأهلية في رعاية المرأة من خلال الأسر المنتجة" تحدثت بها د. مريم حليم مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، عن دور الجمعيات الأهلية في تحسين أوضاع الحقوق الإنسانية لجميع البشر، مضيفة أن الجمعيات تلعب دورا مهما لتمكين المرأة المصرية في المجالات المختلفة. ثم تطرقت لكيفية تعلم المهن والحرف، وكيفية التسويق، وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الأسر المنتجة.

وفي سياق متصل شهد بيت ثقافة سنديون الدورة التدريبية للسيدات عن التثقيف المالي على مستوى قرى محافظة القليوبية، حيث بدأت أولى الفعاليات بمحاضرة ألقتها د. جيهان مراد -المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، وتناولت توعية السيدات بإدارة مدخراتهم المالية ووضع الأهداف المناسبة لتحقيق دخل من هذه المدخرات.

وضمن الأنشطة التي يشرف عليها إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، نظم قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة تشكيل بالخيوط تدريب الفنانة شيرين شحات، وأعد بيت ثقافة القلج ورشة عمل أشكال فنية باستخدام الورق الملون تدريب الفنان هاني عبد العظيم، كما نظمت مكتبة الطفل ببيت ثقافة قها ورشة حكي لطلاب مدرسة الشهيد أسامة نصار.

إجراءات مواجهة الهجرة غير الشرعية في محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا

من ناحية أخرى، ناقش قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية تداعيات ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال محاضرة توعوية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت عنوان "مراكب الموت.. وجهود الدولة للتصدي للهجرة غير الشرعية".

في كلمته، أوضح محمد أبو اليزيد، أخصائي صحة المجتمع والبيئة، أن الهجرة غير المشروعة تمثل تحديا لجميع دول العالم، وذلك نظرا لكم المخاطر لهذه الظاهرة على الشباب والمجتمع، وتابع: للظاهرة العديد من المخاطر على الشباب والأطفال الذين يهاجرون بهذه الوسيلة غير القانونية، فيما يتعرض المجتمع على النحو الاقتصادي لمزيد من المشاكل، نظرا لهجر الشباب للكثير من المهن الحرفية بهدف السفر لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، على حد اعتقادهم".

أشار "أبو اليزيد" إلى جهود الدولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الظاهرة، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الهجرة غير الشرعية انطلقت في عام 2016، إلى جانب إصدار الدولة للقانون رقم 82 لسنة 2016، الذي يجرم الهجرة غير الشرعية، وينص على معاقبة مرتكبيها، وأضاف بأن الظاهرة تحتاج لمزيد من زيادة وعي المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض الوسائل الآمنة للهجرة إلى الدول الأجنبية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بمحافظة الغربية وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقد قصر ثقافة طنطا محاضرة تثقيفية للحديث حول استراتيجية الدولة للقضاء على تجارة السلاح، حيث تناول اللواء متقاعد إبراهيم عمار، رئيس جمعية العسكريين بطنطا، جهود أجهزة الدولة المعنية للقضاء على تجارة السلاح من خلال إصدار عدد من القوانين والتشريعات الرادعة التي تعاقب كل شخص يقوم بالتجارة في الأسلحة بشكل غير قانوني.