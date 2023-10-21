شاهد والدة رهف القحطاني تنشر مقطع لفتاتيها

شاركت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أم رهف القحطاني متابعيها عبر تطبيق سناب شات بمقطع فيديو ظهرت فيه بناتها بفساتين أنيقة، وهما تحتضنان بعضهما. وأثار المقطع ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن أم رهف تبالغ في عرض بناتها، بينما رأى آخرون أن هذا حرية شخصية.

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