خالد سليم عن أحداث غزة: "ببكي بس وقلبي محروق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان خالد سليم، عن مشاعره تجاه الأحداث الجارية في غزة وفلسطين، جراء الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب خالد، عبر حسابه على إنستجرام: "أنا مش عارف أقول إيه ؟، أنا ببكي بس.. قلبي محروق.. قلبي مولع.. مش عارف أعمل إيه علشان أهدى .. بجد مش قادر أعبر ولا عارف أتكلم.. أنا بس بتقطع وتعبان من اللي بيحصل ده"..

وكانت آليات فلسطينية تحركت نحو معبر رفح من الجانب المصري، تمهيدا لتفريغ شاحنات المساعدات ونقلها إلى قطاع غزة.

ووفقا لقناة إكسترا نيوز، عبرت أول شاحنات مساعدات مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

جاء ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.