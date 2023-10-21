بشرى تعلق على دخول أول شاحنات مساعدات مصرية لـ غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة بشرى، على دخول أولى شاحنات المساعدات المصرية لـ قطاع غزة في فلسطين.

وكتبت بشرى، عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله ..يا رب وصلهم ورجعهم سالمين وألطف بأهل غزة الفدائيين".

وكانت قد تحركت آليات فلسطينية نحو معبر رفح من الجانب المصري، تمهيدا لتفريغ شاحنات المساعدات ونقلها إلى قطاع غزة.

ووفقا لقناة إكسترا نيوز، عبرت أول شاحنات مساعدات مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

جاء ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.