فن ومشاهير

بشرى تعلق على دخول أول شاحنات مساعدات مصرية لـ غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - علقت الفنانة بشرى، على دخول أولى شاحنات المساعدات المصرية لـ قطاع غزة في فلسطين.

وكتبت بشرى، عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله ..يا رب وصلهم ورجعهم سالمين وألطف بأهل غزة الفدائيين".

وكانت قد تحركت آليات فلسطينية نحو معبر رفح من الجانب المصري، تمهيدا لتفريغ شاحنات المساعدات ونقلها إلى قطاع غزة.

ووفقا لقناة إكسترا نيوز، عبرت أول شاحنات مساعدات مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

جاء ذلك في إطار الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على عبور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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