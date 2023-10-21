شريهان تستعين بآية قرآنية تعليقا على صورة زعماء قمة القاهرة للسلام من أجل غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعانت الفنانة الكبيرة شريهان، بآية قرآنية تعليقا منها على صورة رؤساء وزعماء قمة القاهرة للسلام، التي تقام من أجل أزمة الأحدات الجارية في غزة وفلسطين.

ونشرت شريهان، صورة زعماء قمة القاهرة للسلام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ". صدق الله العظيم.. فلسطين ، القدس ، غزة".

على جانب آخر، توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، صورة تذكارية للقادة ورؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال "قمة القاهرة للسلام 2023" بالعاصمة الإدارية الجديدة لدعم القضية الفلسطينية.

ويشارك في القمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبو مازن" والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي الدول.

كما تهدف القمة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعقد بمشاركة دولية وإقليمية واسعة إلى دعم القضية الفلسطينية وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة.