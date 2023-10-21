بالصور- ندى بسيوني ومروة عبد المنعم وهشام إسماعيل يحتفلون بـ"أسرة في بعضينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل فريق عمل فيلم "أسرة في بعضينا" بالتصوير في منطقة المقطم، بحضور عدد من الأبطال، من بينهم هشام إسماعيل، مروة عبد المنعم، إبرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، ميسرة، رضا إدريس، أحمد السلكاوي، وائل علي، استايلست مي الجندي، إنتاج ديسكفري فور سينما للمنتج أحمد رزق، تأليف أحمد عيسى، ومن إخراج مينا سويحة.

وكشف المؤلف أحمد عيسى أن قصة الفيلم تدور في إطار كوميدي حول أخ واخته، يحاول الأخ الزواج في نفس شقة العيلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار سوق العقارات، فهل سينجح في إتمام الزواج أم ستقف له أخته هي وخطيبها، ونشاهد معا المواقف الكوميدية التي ستحدث لهم جميعا بسبب هذه الشقة.

وصرح الفنان هشام إسماعيل انه يجسد دور "عمرو" وهو محامي انطوائي يرغب في الزواج في شقة العائلة.

وصرحت الفنانة سارة درزاوي أنها تقوم بأداء شخصية كوميدية خلال أحداث الفيلم رغم كونها ترغب في الفترة المقبلة في تغيير جلدها بأدوار خارج إطار الكوميديا كما كانت تقدم قبل "مسرح مصر" لكن الجمهور وضعها في هذا الإطار والسوق فرض ذلك أيضا وعليه فهي أصبحت تصنف كممثلة كوميدية.

ومن جانبه كشف المنتج أحمد رزق أن فيلم "أسرة مع بعضينا" هو التجربة الأولى له في مجال الإنتاج لكنه لديه خبرة كبيرة في مجال التوزيع من قبل، وانه يستعد لمجموعة من المشاريع الإنتاجية على مستوى السينما والفيديو للتلفزيون سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف رزق انه يتوقع عرض فيلم أاسرة مع بعضينا" خلال موسم منتصف العام الدراسي أي بداية عام 2024 بالتنسيق مع شركات التوزيع في مصر والوطن العربي.