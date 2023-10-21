أنغام ومي كساب وليلى زاهر نجوم الفن يحتفلون بدخول المساعدات المصرية إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تفاعل عدد كبير من نجوم الفن اليوم مع نجاح الدولة المصرية في إدخال المساعدات عبر معبر رفح لأهالي غزة لدعم الشعب الفلسطيني في أزمته في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم عليه.

مي كساب

كشفت الفنانة مي كساب عن سعادتها بدخول المساعدات المصرية لأهالي فلسطين بعد معاناتهم خلال الفترة الماضية من القصف المستمر على قطاع غزة.

وكتبت عبر حسابها على انستجرام: "ألف حمد وشكر لله دخلت 20 شاحنة بمستلزمات طبية لازم نكمل عشان كل الشاحنات تدخل كمان فلسطين قضيتنا الأولى".

أنغام

وعبرت النجمة أنغام عن فرحتها بنجاح دخول المساعدات من معبر رفح وكتبت عبر ستوري انستجرام في حسابها الرسمي:" الحمد لله".

ليلى زاهر

ونشرت الفنانة الشابة ليلى زاهر مقطع فيديو يكشف لحظة تحرك الشاحنات ودخولها عبر معبر رفح، وعلقت عبر خاصية استوري لحسابها على انستجرام: الله أكبر، الحمد لله".

ويعاني أهالي غزة من قصف وانتهاكات إسرائيلية خلفت عدد كبير من الشهداء في فلسطين من الأطفال والنساء والشيوخ في جرائم وحشية.