شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ومي كساب وأيتن عامر ودرة يتفاعلن مع دخول المساعدات إلى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل عدد كبير من الفنانين مع صور وفيديو بداية دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات والمواد الطبية والإغاثية من خلال معبر رفح إلى أهالى غزة، منهم النجمة أنغام، التي علقت من خلال حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "الحمدلله".



أنغام

كما نشرت الفنانة أيتن عامر صورة من دخول أول شاحنة عبر معبر رفح، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "يارب لك الحمد والشكر"، فضلاً عن تعليق الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر من خلال خاصية الاستوري على فيديو مرور الشاحنة، قائلة: "الله أكبر الحمدلله".



أيتن عامر

بينما نشرت الفنانة درة فيديو مرور الشاحنات من خلال معبر رفع، عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: "تفريغ الشاحنات في فلسطين والعودة آمنة بإذن الله.. رجالة رجالة رجالة"، أما الفنانة مي كساب نشرت صورة دخول المساعدات، معلقة عليها: "ألف حمد وشكر لله".



درة

وكانت النجمة حنان مطاوع كتبت عبر حسابها على "فيسبوك"، تعليقا على مرور الشاحنات: "الشاحنات ابتدت تدخل معبر رفح، الف حمد وشكر، فلسطين في القلب".



حنان مطاوع

يذكر أن هناك آليات فلسطينية تحركت إلى داخل معبر رفح البري، تمهيدا لتفريغ شاحنات المساعدات التي عبرت من الجانب المصري إلى داخل القطاع.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية إلى معبر رفح استعدادا لإدخالها لقطاع غزة، وتضم قافلة المساعدات أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وذلك فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



ليلى أحمد زاهر