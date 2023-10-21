شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يرفع علم دولة فلسطين فى آخر ليالى "عيلة اتعمل لها بلوك"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفنان الكبير محمد صبحي جمهوره في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" برفع العلم الفلسطيني وظهرت على الشاشة الخلفية في المشهد الأخير مشاهد تبرز وحشية ودموية العدو الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير، كما ظهرت على الشاشة عبارات: لن نفرط في القضية الفلسطينية، لن نفرط في سيناء ولن ينجح العدو في مؤامرته، وستقام دولة فلسطين إذا توحد الفلسطينيون ونطق الصامتون، واسترجع لنا فارس المسرح العربي جملة من مسرحية "سكة السلامة": "اطلعي بقى من سكاتك.. ياللي ساكتة من سنين.. ارفعي بايدك راياتك.. مهما كانوا منكسين"، كما ظهر علي الشاشة صورًا للمسجد الأقصى.

وادهشت تلك المشاهد الجمهور وتفاعل معها ووقف مصفقًا ومشاركًا أثناء التحية، ودخلت الفنانة وفاء صادق ومعها علم دولة فلسطين وسلمت العلم للفنان محمد صبحي الذي رفعه أمام جمهور الليلة الأخيرة وقام كل فريق العمل بالمشاركة في رفع العلم للجمهور تضامنًا مع الأخوة الفلسطينيين في نضالهم ضد الصهاينة، وصفق الجمهور تحية لهذا الموقف التضامني الإنساني.

"عيلة اتعمل لها بلوك" حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد في أغلب عروضها الجماهيرية، والمسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي .



تحية الجمهور بعلم فلسطين



مشاهد من وحشية الصهاينة

"عيلة اتعمل لها بلوك " كتبها مصطفي شهيب، وتم عرضها لمدة سنة كاملة بلا توقف، وهي بطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.



النجم محمد صبحي وفريق عمل مسرحيته عيلة اتعمل لها بلوك متضامنين مع القضية الفلسطينية



تضامن محمد صبحي مع فلسطين وشعبها (1)



تضامن محمد صبحي مع فلسطين وشعبها



تضامن محمد صبحي مع فلسطين وشعبها



تضامن محمد صبحي مع فلسطين وشعبها