شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى السيناريست والكاتب رؤوف توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية السيناريست والكاتب رؤوف توفيق، ويشاطر أعضاء مجلس الإدارة أسرته والأسرة الفنية والصحفية في مصابهم الأليم داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته.

الناقد السينمائي الكبير الأستاذ رؤوف توفيق الذي ترأس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أربع دورات، اثنتان منها عامي 1997,1989 وعامي 2004,2005 وشهد المهرجان خلال رئاسته طفرة نوعية في فعالياته وضيوفه.

الأستاذ رؤوف توفيق ناقد سينمائي ينتمي إلى الجيل الثاني من نقاد السينما المصرية الذي ساهم في نهضة السينما المصرية منذ الستينات وحتى نهاية العقد الثاني من الألفية الحالية، ترأس مجلة صباح الخير منذ منتصف التسعينات وحقق طفرة لافتة خلال رئاسته لتحريرها.

أصدر عدة مؤلفات منها سينما الحب والسينما عندما تقول لا، كرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي كل عضوا بمجلس إدارتها لسنوات تقترب من الربع قرن، وأصدرت عنه كتابا من تأليف الناقد السينمائي سمير شحاتة، كما أقامت حفلا لتكريمه بالمجلس الأعلى للثقافة حضره مع زوجته الكاتبة الكبيرة منى ثابت وأسرته وتلاميذه.

وكتب الأستاذ رؤوف توفيق أربعة أفلام سينمائية منها (من فضلك وإحسانك، مستر كاراتيه، مشوار عمر، زوجة رجل مهم)، كما كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وكان رئيسا شرفيا للمهرجان لعدة سنوات.