شكرا لقرائتكم خبر عن "سكون" يحصد جوائز ملتقى الميكروتياترو الدولى الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت أمس فعاليات الدورة الرابعة لملتقى الميكروتياترو الرابع في مصر، والذي أسسته نبيلة حسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية سابقا، وترأسه هذه الدورة سمير متولى، وقد أعلنت لجنة التحكيم، المكونة من الناقد عبد الرازق حسين، الناقد محمد الروبي والمخرج سعيد منسى، جوائز العروض في حفل أقيم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فقد حصد عرض سكون للمخرج فادي أحمد جوائز افضل عرض وأفضل إخراج وأفضل تأليف، وجائزة التمثيل الأولى مناصفة بين لبني المنسي بطلة العرض، ونيللي الشرقاوي عن عرض أوديشن، وجائزة التمثيل الأولى رجال مناصفة بين زياد هاني بطل عرض سكون، وابراهيم جوصم عن عرض جزء من الثانية، وفي جوائز الديكور نالت لبنى المنسي المركز الثاني ونور جمعة المركز الأول عن عرض مرايا، ونال احمد نادي جائزة التأليف الثالثة عن نص شايف نفسك، ومحمد عبد الوارث المركز الثاني عن نص بعد النسيان.

وفي جوائز التمثيل النسائى، ذهبت الجائزه الثالثة مناصفه بين كل من آلاء نبيل عن عرض جزء من الثانية، ولنا عز العرب عن بعد النسيان، أما الجائزه الثانيه فذهبت مناصفه بين كل من علياء هاشم عن عرض No comment نوني سلامة عن عرض ولاء، وذهب المركز الثالث لتمثيل الرجال لكل من، عمر رضا عن عرض في انتظار واسلام شوقي عن عرض كدبة بيضا، وتقاسم الجائزة الثانية كل من احمد نادي عن عرض شايف نفسك واحمد المؤيد عن عرض ولاء.

وفي جوائز الإخراج ذهب الركز الثالث مناصفة إلى كل من ابراهيم حسن عن عرض كدبه بيضا، وعمر فتحي عن عرض شايف نفسك، والجائزة الثانية مناصفة بين محمد عبد الوارث عن عرض بعد النسيان ومؤمن هشام عن عرض المرايا.

وتقاسم جائزة افضل عرض المركز الثالث كل من عرض كدبه بيضا معهد فنون مسرحيه اسكندريه، وشايف نفسك فرقه مربع خمسه، والمركز الثاني كل من بعد النسيان معهد فنون مسرحيه القاهرة والمرايا معهد فنون مسرحيه الاسكندريه.

وقد أوصت لجنة التحكيم بعد أن شاهدت 22 عرضا بتنظيم لقاءات تنير فكرة الميكروتياترو قبل الاشتراك في دورة المهرجان المقبلة وأن تخضع جميع العروض المشاركة بالمهرجان للجنة مشاهدة خاصة بالمهرجان بحيث تختار العروض الأكثر توافقًا لعروض الميكروتياترو، وأن ينظم المهرجان دورات تدريبية للمؤلفين على كتابة نصوص الميكروتياترو وتنظيم مسابقة في التأليف لهذا النوع من المسرح (الخاص).