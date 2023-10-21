شكرا لقرائتكم خبر عن مونيكا بيلوتشى على ريد كاربت مهرجان روما السينمائى من أجل أحدث أفلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال النجمة الشهيرة مونيكا بيلوتشى تحتفظ بجمالها وجاذبيتها، وذلك بعدما ظهرت على ريد كاربت مهرجان روما السينمائى مؤخرًا، وهي ترتدي فستان أسود بالكامل، وتلتقط الصور التذكارية لها.

مونيكا بيلوتشى البالغة من العمر 59 عامًا، وباتت على فارق عام واحد من إتمام عامها الـ 60، روجت بحضورها لفيلمها الجديد عن نجمة الأوبرا Maria Callas، والذى يعرض بفعاليات مهرجان روما.



مونيكا بيلوتشى

وكانت أيقونة السينما الإيطالية مونيكا بيلوتشي بدت فى وقت سابق بكامل أناقتها الدائمة حينما ظهرت في زي أسود بالكامل أيضاً مع تيم بيرتون في مهرجان آخر هو لوميير السينمائي الرابع عشر في مدينة ليون بفرنسا، وقد وقفت الممثلة الإيطالية إلى جانب تيم بيرتون الحائز على جائزة لوميير ظهر يوم السبت الماضى.



مونيكا بيلوتشى

ثم توجهوا بعدها لمشاهدة إعادة إنتاج فيلم وثائقي صامت، تم إخراجه عام 1895 من قبل المخرج الفرنسي الراحل لويس لوميير.

تيم بيرتون بدوره لم يتركها ضمن فاعليات مهرجان روما أيضاً وحرص على دعمها والتواجد برفقتها مثلما ظهر خلال الصور الذى تم رصدهما لهما معاً.