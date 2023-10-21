شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تعلن تمديد جولتها الغنائية بتقديم 32 حفلة إضافية حتى منتصف 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية العالمية أديل Adele عن أن جولتها الغنائية الناجحة بعنوان "Weekends with Adele" والتي أقميت بالكولوسيوم في سيزار بالاس، سيتم تمديدها حتى عام 2024، وكان من المقرر أن تنتهي المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية من جولتها في نوفمبر المقبل، لكنها قررت التألق على المسرح والاستمرار في تقديم 32 حفلة إضافية، حسبما نشر موقع geo.tv.

من المقرر أن تبدأ المرحلة الأخيرة من إقامة "Weekends With Adele" في منتصف يناير 2024 وستؤدي أديل، المعروفة بصوتها القوي، حفلها في مسرح لاس فيجاس الشهير كل ليلة جمعة وسبت من 19 يناير حتى نهاية الجولة، ثم تحظي بتوقف قصير فى أبريل، لتعود مرة أخري في 17 مايو، ومن المقرر أن تقام الحفلة النهائية في 15 يونيو.



اديل

ولجأت أديل إلى إنستجرام للتعبير عن حماسها عن تمديد الجولة وكيف أحدثت تلك الحفلات فارق في حياتها المهنية وحياتها الشخصية، حيث كتبت "هذه الإقامة وهذه العروض غيرت حياتي.. كنت في حاجة ماسة إلى الوقوع في حب الأداء الحي مرة أخرى، وقد فعلت ذلك.. كنت بحاجة إلى إعادة الاتصال بأغانيّ وتذكر ما تعنيه بالنسبة لي، وقد فعلت ذلك!".

كما أعربت عن امتنانها للمشاعر المشتركة واللحظات التي لا تنسى مع معجبيها قائلة: "لن أنسي النظرات على وجوهكم، رؤيتكم تضحكون وتبكون معًا تغنون من قلوبكم وتحزنون.. كل الدمى التي ألقيت عليّ، وأساور الصداقة، والزهور، ومكالمات FaceTime، والأعلام".

وبدأت جولة "أديل" في نوفمبر 2022 بعد تأجيلها في يناير 2022 بسبب الوباء، وواصلت النجمة البريطانية الأداء بحفلاتها حتى أواخر عام 2022 واستكملتها خلال العام 2023، وفي النهاية مددت إقامتها حتى صيف وخريف عام 2023.

وفي حين لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، فقد سبق لـ أديل أن قامت بالتشويق لفيلم حفل موسيقي عند الإعلان عن التمديد الأول للعرض، وأعربت عن رغبتها في أرشفة السحر على المسرح ومشاركته مع معجبيها، مشيرة إلى أن فيلم الحفلة سيضمن أن "أي شخص يريد مشاهدة هذا العرض يمكنه رؤيته".