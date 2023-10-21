شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ومى فاروق يلغيان حفلتيهما داخل وخارج مصر تضامنًا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم رامى صبرى على إلغاء كل حفلاته داخل مصر وخارجها خلال الفترة الحالية، تضامنًا مع شعب فلسطين بعدما تعرض قطاع غزة لقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيته الكثير من الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ والرجال.

كما حرصت الفنانة مي فاروق على تأجيل كل حفلاتها داخل وخارج مصر والتبرع بآخر حفل أحيته، قائلة: "حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله اياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا الي العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع أنحاء العالم».

وتابعت مى فاروق: "نظرا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف بحق لشعب الفلسطيني وإراقة دماء الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوي مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه".

وأضافت مى فاروق: "كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبا سأقيم حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر، وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة، وأناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوي الناعمة في مصر والوطن العربي التكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية من المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة".