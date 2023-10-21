شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر يدعم جيجى حديد بنزهة تحت المطر عقب تهديدها بالقتل لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة جيجى حديد ومحبوبها الجديد برادلى كوبر في تطور مستمر، وذلك بعدما تم رصد الثنائى معًا خلال سيرهما فى مدينة نيويورك أثناء هطول الأمطار عليهما، حيث لم يكترثا لذلك وفضلا السير معًا.



جيجى حديد مع برادلى كوبر

موقع ديلى ميل أكد أن ذلك هو الظهور الأول للثنائى معاً بعدما أثارت جيجى حديد جدلاً كبيراً مؤخراً عقب دعمها العلني لفلسطين، ومهاجمة إسرائيل لها، حتى طالتها تهديدات بالقتل وفقاً لتقرير الديلى ميل بعدما اعتبرها البعض من داعمي الكيان الصهيوني معادية للسامية، إلا أن ظهور برادلى كوبر معها هو أشبه برسالة لموقفه الداعم لها حسب الديلى ميل في تلك الظروف ويعكس متانة علاقتهما.



برادلى كوبر وجيجى حديد

وكانت عارضة الأزياء جيجى حديد تلقت تهديدات بالقتل مؤخرًا وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، وذلك عقب دعمها لفلسطين من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ودخولها في سجال مع إسرائيل التي ردت عليها من خلال حسابها أيضًا على السوشيال ميديا واتهمتها بأنها معادية للسامية.

موقع ديلى ميل أمس رصد جيجى حديد وهى تسير برفقة مجموعة من حراس الأمن لها أثناء ذهابها لبراند الأزياء الخاص بها، حيث أكد التقرير حرصها على حماية نفسها بعدما أكد التقرير تلقيها تهديدات لها هي وأسرتها.

وكانت جيجى حديد شاركت من خلال حسابها على Instagram في وقت سابق من الأسبوع، بيانا قالت فيه: "لا يوجد شيء يهودي في معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين، وإن إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معادية للسامية، ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".

رداً على ذلك، نشرت صفحة تابعة لإسرائيل منشورا جديدا على حسابها الخاص على إنستجرام، وكتبت: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك قررتى غض الطرف عن ذبح الأطفال اليهود في منازلهم؟ لقد كان صمتك واضحًا جدًا بشأن المكان الذي تقفى فيه".