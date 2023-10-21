وفاة النجمة العالمية هايدن جوين عن عمر يناهز 66 سنة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت النجمة العالمية هايدن جوين صباح اليوم، والتي تعد إحدى أهم النجمات ممن برز نجمهن في المسرح والسينما، وذلك عن عمر ناهز 66 عامًا.



درست اللغات الحديثة في جامعة وارويك قبل أن تحصل على محاضرة لمدة خمس سنوات في إيطاليا، حيث قامت بتدريس اللغة الإنجليزية، وهي تجيد هايدن جوين اللغتين الفرنسية والإيطالية.

واتجهت هايدن جوين إلى الولايات المتحدة قبل أن تصبح ممثلة فى منتصف العشرينيات من عمرها ولاحظت لأول مرة على شاشة التلفزيون أنها تلعب دور البطولة في الكوميديا ​​/ الدراما في الحرم الجامعي David Lodge Nice Work (1989)، قبل الانضمام إلى المسلسل الكوميدي الحاد الذي تدور أحداثه في غرفة الأخبار التليفزيونية، Drop the Dead Donkey (1990).

وهايدن جوين معروفة أيضًا بأدوارها في المسلسل الطبي Peak Practice (1993) والدراما البوليسية Merseybeat (2001)، على الرغم من أنها لعبت مؤخرًا في المسرحيات الموسيقية "Billy Elliot" و"Ziegfeld".