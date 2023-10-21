ميرنا وليد - بيروت - تواصل مؤلفة هاري بوتر البالغة من العمر 58 عاما، جي كي رولينغ مشاركة آرائها المناهضة للمتحولين جنسيًا.

وبدأت رولينغ برد على مقال نشرته صحيفة ديلي ميل، أفاد بأن حكومة حزب العمال في بريطانيا يمكن أن تجعل الهجمات على الهوية الجنسية جريمة جنائية.

ويحذر النقاد من أن السياسة الجديدة قد تؤدي إلى السجن لمدة عامين لأولئك الذين يرفضون استخدام الضمائر المفضلة لدى الأشخاص المتحولين جنسياً.

وبعد نشر المقال، انتقلت رولينغ إلى صفحتها الخاصة لمشاركة رد فعلها، وكتبت: "سأقضي عامين بسعادة في السجن إذا كان البديل هو الكلام القسري والإنكار القسري لواقع وأهمية الجنس، ارفعوا القضية إلى المحكمة. سيكون الأمر أكثر متعة من أي وقت مضى على السجادة الحمراء".

كانت هذه تفاصيل خبر جي كي رولينغ: "سأقضي عامين بسعادة في السجن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.